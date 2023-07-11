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ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами

11 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Украинская сторона применила кассетные боеприпасы при обстреле города Токмак в Запорожской области. Об это говорится в сообщении оперативных служб региона.

«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удары пришлись по району птицефабрики, также прилеты зафиксированы на окраине Токмака при выезде в сторону Васильевки.


Ранее об обстреле Токмака сообщал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, несколько ракет были сбиты российской системой ПВО.

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#Запорожская область
#ВСУ
#кассетные боеприпасы
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Newsweek: Зеленский может потерять Харьков и Одессу без помощи НАТО
11 июля 2023, 21:36

Фото: iStock/sandsun

Россия может лишить Украину Одессы и Харькова из-за провального контрнаступления ВСУ, если в дело не вмешается НАТО. Так считают обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — считают обозреватели.

Они также отметили, что украинское контрнаступление оказалось провальным, и сейчас уже ни один аналитик не верит в его успешный исход. Однако введение войск НАТО на территорию бывшей советской республики могут привести к третьей мировой войне, говорится в статье.

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#НАТО
#Украина
#спецоперация
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WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении
11 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/JARAMA

Бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт заявил, что ВСУ не в силах преодолеть российскую линию обороны в ходе своего контрнаступления, передает газета Wall Street Journal.
«Это 20 километров ада», — так оценил Киммитт укрепленные российские рубежи.

Он объяснил, что ВС РФ построили многоуровневую линию обороны, которую не может преодолеть даже техника НАТО.

Киммитт уточнил, что ВСУ попали в ловушку. Они так и не смогли добиться каких-либо успехов с начала контрнаступления, при этом, по его словам, на передовой продолжают идти кровопролитные бои.

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#ВСУ
#контрнаступление
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Минобороны ФРГ: Германия не станет поставлять крылатые ракеты Украине
11 июля 2023, 20:03

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Министерство обороны ФРГ заявило, что Германия не намерена поставлять крылатые ракеты Украине. Об этом сообщают «Известия».
При этом, Франция планирует поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые адаптируют под самолёты советского образца. Ракеты будут использоваться боевыми самолётами незападного производства. Уточняется, что поставки осуществляются из военных запасов страны. До этого сообщалось, что Париж начал поставки дальнобойных ракет SCALP на Украину. Первые ракеты были отправлены в помощь ВСУ сразу же после того, как об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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#Германия
#Украина
#вооружения
#спецоперация
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Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы
11 июля 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

ВС РФ будут вынуждены начать применять кассетные боеприпасы против ВСУ, если США передадут Киеву аналогичные бомбы. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские ВС будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», - заявил Шойгу.

По его словам, положительное решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину только затянет противостояние. При этом Россия ранее воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в рамках спецоперации, оценивая риски и угрозы для мирного населения.

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#Сергей Шойгу
#спецоперация
#кассетные боеприпасы
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Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных
11 июля 2023, 18:07

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.
«ВСУ с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения», - заявил Шойгу.

При этом глава российского министерства обороны добавил, что российские военные уничтожили порядка 1,2 тысяч танков ВСУ, из них 17 Leopard, которые были переданы Украине. Кроме того, российским огнем было ликвидировано 43 гаубицы М777 производства США, а также и 46 самоходных гаубиц, переданных Киеву Польшей, США и Францией.

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#Сергей Шойгу
#спецоперация
#ВСУ
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Депутат Белик: Помощь НАТО Киеву лишь затягивает конфликт
11 июля 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что передачи Украине ракет дальнего радиуса действия со стороны НАТО, а в частности, Франции, для поддержки наступления Вооружённых сил Украины лишь затягивают конфликт и обостряют эскалацию.
«Такая «помощь» Киеву затягивает конфликт, вынуждая Россию предпринимать соответствующие действия. Всё то оружие, которым страны НАТО снабжают Украину, ведёт не к успехам украинской армии, как объясняют свои поставки западные политики, а лишь к эскалации конфликта», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

А политический обозреватель Андрей Перла заявил, что различные боеприпасы и вооружения стран НАТО в помощь Украине являются лишь утешительным призом для Киева, которого не примут в альянс. Он допустил, что, возможно, создадут такой орган для интеграции, как «Совет Украина – НАТО», который на деле, по мнению эксперта, окажется бесполезным.

«Чего стоит такой совет, Россия знает лучше прочих: «Совет Россия – НАТО» ни разу ничего важного не решил», — добавил в беседе с «Царьградом» Перла.

Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Так, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил.

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#Украина
#Запад
#НАТО
#политика
#спецоперация
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Военный эксперт Марочко: ВС РФ освободили ряд территорий Харьковской области
11 июля 2023, 09:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за последние несколько дней значительно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области.
Он также заявил, что украинская сторона вынуждена проводить эвакуацию госучреждений, а предприниматели перемещают свой бизнес на Западную Украину или закрывают его. Об этом пишет агентство ТАСС.

Военный эксперт отметил, что ВС РФ продвинулись в направлении Купянска и освободили некоторые территории Харьковской области. 

Накануне, Марочко рассказал о численности женщин-военнослужащих в украинских подразделениях. По его словам, 30% ВСУ составляют женщины-офицеры и служащие рядового состава. 

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#ВС РФ
#Купянск
#Харьковская область
#СВО
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Российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ
11 июля 2023, 06:53

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Командир экипажа российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки ВС РФ «Юг» рассказал, что машина выпустила 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам командира, стрельба велась с расстояния в четыре километра из автоматической пушки «Терминатора».  При этом военные работали ночью, чтобы с помощью тепловизоров обнаруживать живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

По легкобронированной и тяжелой технике удары наносились экипажем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

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#БПМТ «Терминатор»
#Авдеевка
#ВС РФ
#ВСУ
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Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ
11 июля 2023, 06:08

Фото: РИА Новости

Российские Вооруженные силы ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС-1) «Солнцепек» сразу по трем опорным пунктам и районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом 11 июля сообщило ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки «Центр» Александра Савчука.
Как позднее уточнил Савчук, огнем артиллерии «Востока» были поражены живая сила и техника 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, «Солнцепеками» также были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Солнцепек
#ВС РФ
#ВСУ
#спецоперация
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