ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами

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Украинская сторона применила кассетные боеприпасы при обстреле города Токмак в Запорожской области. Об это говорится в сообщении оперативных служб региона.
«В 17.15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что удары пришлись по району птицефабрики, также прилеты зафиксированы на окраине Токмака при выезде в сторону Васильевки.
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Элина Позднякова