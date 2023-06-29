ВСУ обстреляли три белгородских села за сегодняшний день

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По информации СМИ, сперва удар пришелся по селу Козинка Грайворонского района. Его атаковали с помощью десяти мин калибра 122 миллиметра.
Предположительно, украинские боевики вели обстрел из села Терновая Харьковской области.
К счастью, во всех трех случаях обошлось без жертв и разрушений.
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