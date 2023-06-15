Фото: istockphoto.com / Mikhail Dmitriev
Украинские войска обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца
Украинские войска обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что всё произошло в четверг, 15 июня. Обстрелял со стороны ВСУ вёлся из артиллерии калибра натовского образца. Снаряды попали по жилым домам №27, №25 и №23 на улице Куинджи и по дому №50 на улице Коминтерна.
Напомним, что в среду, 14 июня, сообщалось, что украинские войска обстреляли посёлок Глушково Курской области. В результате этого пострадали два мирных жителя. Они получили осколочные ранения средней степени тяжести. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Уточняется, что всё произошло в четверг, 15 июня. Обстрелял со стороны ВСУ вёлся из артиллерии калибра натовского образца. Снаряды попали по жилым домам №27, №25 и №23 на улице Куинджи и по дому №50 на улице Коминтерна.
«В домах серьезные разрушения. Выбиты стекла. Стены посечены осколками», — говорится в сообщении.Информации о жертвах нет.
Напомним, что в среду, 14 июня, сообщалось, что украинские войска обстреляли посёлок Глушково Курской области. В результате этого пострадали два мирных жителя. Они получили осколочные ранения средней степени тяжести. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Яна Таёжная