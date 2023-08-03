ВСУ описывают плотность российских минных полей как «неимоверную»

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«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Ранее в NYT рассказали, что Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике. У Киева просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеют на глазах.
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