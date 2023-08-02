ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении

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Отмечается, что в США опасаются, что возврат ВСУ к старым тактикам может привести к быстрому израсходованию оружия, что сыграет на руку РФ.
По словам Соскина, оставшееся количество вооружения от НАТО ВСУ не хватит для совершения новых атак.
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