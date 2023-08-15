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ВСУ отправляют в штурмы провинившихся бойцов

Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы штрафников без поддержки огнем
15 августа 2023, 08:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы «штрафников» без поддержки бронетехники и артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.

Он заявил, что командование ВСУ отправляет в атаки бойцов, которые совершили дисциплинарные проступки.

Военный эксперт пояснил, что в районе Кременная-Сватово были обнаружены штурмовые бригады ВСУ, которые шли в атаку на российские позиции и не были прикрыты артиллерией и бронетехникой. Российские разведорганы выяснили, что подобные штурмовые отряды сформированы из военнослужащих - штрафников. В них входят бойцы, которые самовольно оставляли позиции или игнорировали приказы командующих. Марочко также указал на то, что такие группы слабо мотивированные, у них нет боевого слаживания и у многих членов таких подразделений нет соответствующей военной специальности.

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#эксперт
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#украина
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Стало известно о продолжающейся милитаризации Харькова
Марочко: Политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова
15 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Военный эксперт отметил, что город продолжают снабжать техникой и войсками, что создает препятствие для движения гражданских автомобилей. По его словам, трафик на дорогах сильно затруднен из-за колонн военной техники.
 
 Марочко также сообщил, что личный состав ВСУ размещается в зданиях учебных учреждений, создавая пункты постоянной и временной дислокации. Подполковник ЛНР также добавил, что руководство армии изымает автотранспорт граждан для коммунальных служб. 

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#эксперт
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#всу
#вс рф
#танк
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В Днепропетровске в результате удара загорелось одно из предприятий
«Зеркало недели»: В Днепропетровске в результате удара загорелось одно из предприятий
15 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/joyt

В Днепропетровске на одном из предприятий в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«На одном из предприятий Днепра вспыхнул пожар», — пишет украинское издание со ссылкой на начальника региональной военной администрации Сергея Лысака.

Воздушную тревогу раннее объявили на всей территории Украины.

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#пожар
#украина
#сво
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На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории
Режиссер Лопатенок усомнился в вопросе принадлежности территории Украины
15 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинский кинематографист Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter выразил сомнение в правах Киева на территории под его контролем, основываясь на действиях в сфере культуры и истории.
Он прокомментировал информацию о том, что в Киеве монумент «Родина-мать» был украшен трезубцом вместо герба СССР.

«Когда вы разрушаете монументы, меняете их облик, стираете языковое наследие, запрещаете кино и музыку, уничтожаете книги и меняете исторические версии, не пытаетесь ли вы создать государство на земле, которая не принадлежит вам?» — написал Лопатенок.
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#кино
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#мать
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ВСУ потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab на Купянском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab на Купянском направлении
15 августа 2023, 06:15

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС Украины на Купянском направлении потеряли немецкую самоходку (PzH 2000) и две польские артустановки Krab. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия на этом участке фронта также лишилась до 65 военных.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — цитирует издание сообщение оборонного ведомства.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ ликвидировали САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#сво
#всу
#вс рф
#удар
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Артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»
Минобороны: артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»
15 августа 2023, 05:30

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

На краснолиманском участке фронта в Донбассе расчеты РСЗО БМ-21 «Град» из Центрального военного округа применили методику «огневого прочесывания», передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Используя РСЗО БМ-21 „Град“, подразделения ЦВО осуществили удар по вражеским силам, расположившимся в лесной зоне на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.
В ходе операции военные выпустили несколько осколочно-фугасных снарядов, поражая цель на дистанции свыше 10 километров.

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#военные
#бпла
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#удар
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Группировка «Восток» уничтожила более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР
МО РФ: Бойцы «Востока» под Урожайным уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ
15 августа 2023, 05:08

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что артиллерия и авиация группировки ликвидировали более 20 боевых позиций ВСУ, а также пресекли выдвижение шести украинских групп пехоты под Урожайным в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — цитирует РИА Новости слова Чехова.

Он добавил, что в ходе боев удалось вскрыть и ликвидировать более 20 боевых позиций и скоплений живой силы украинских войск.

«Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ», — проинформировал собеседник агентства.

Уточняется, что в Великой Новоселке российская артиллерия уничтожила французскую установку CAESAR, а в Доброволье — буксируемую гаубицу М777.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Валькирия», — заключил начальник пресс-центра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
15 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Stock_Dealer

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
До этого сообщалось о введении тревоги в основной части Украины, включая Киев и его область.

Данные карты указывают, что с 4.02 до 4.04 тревога была расширена до западных регионов Украины, охватив тем самым всю страну.

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#мид
#данные
#киев
#воздушная
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Танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
Минобороны: Танк ВС России выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
15 августа 2023, 03:35

Фото: РИА Новости

Офицер группировки «Юг» ВС РФ сообщил, что на Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший штурмовую колонну, после прямого попадания из гранатомета NLAW в ходе боя продолжил удерживать занятую позицию и вести огонь по ВСУ.
«Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 боеприпас
15 августа 2023, 02:43

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

За последние сутки территория ДНР подверглась 41 обстрелу со стороны украинских военных. В результате было выпущено 121 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).
Согласно данным центра, на донецком направлении было зафиксировано 32 обстрела, в которых применялась артиллерия калибра 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями. В Горловке произошло 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а в Ясиноватом и Мариуполе — по одному обстрелу из артиллерии 155 мм и с использованием дальнобойных ракет соответственно.

Семь населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Юрьевку.

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#взрывы
#днр
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