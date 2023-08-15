ВСУ отправляют в штурмы провинившихся бойцов

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ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы «штрафников» без поддержки бронетехники и артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Военный эксперт пояснил, что в районе Кременная-Сватово были обнаружены штурмовые бригады ВСУ, которые шли в атаку на российские позиции и не были прикрыты артиллерией и бронетехникой. Российские разведорганы выяснили, что подобные штурмовые отряды сформированы из военнослужащих - штрафников. В них входят бойцы, которые самовольно оставляли позиции или игнорировали приказы командующих. Марочко также указал на то, что такие группы слабо мотивированные, у них нет боевого слаживания и у многих членов таких подразделений нет соответствующей военной специальности.
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Анастасия Крестьянова