ВСУ отступили, потеряв технику США в ходе атаки на Запорожском направлении

Фото: Фотобанк Московской области
На Запорожском направлении ВСУ в ходе атаки потеряли несколько единиц американской техники и вынуждены были отойти назад
ВСУ отступили на Запорожском направлении, предварительно потеряв несколько единиц западной техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской Весны».
Согласно сообщению, 7 июня около 10:30 утра ВСУ вновь попыталась контратаковать на Запорожском направлении в районе Лобового. В ходе наступления две американские машины подорвались на минном поле. Тогда бронегруппа ВСУ остановилась и попыталась отойти назад под огнем российской артиллерии.
Таким образом, две единицы бронетехники оказались брошены ВСУ на минном поле. Остальные вернулись в места базирования, по которым наносятся удары ВС РФ.
Ранее военный блогер Алексей Живов заявил, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.
Согласно сообщению, 7 июня около 10:30 утра ВСУ вновь попыталась контратаковать на Запорожском направлении в районе Лобового. В ходе наступления две американские машины подорвались на минном поле. Тогда бронегруппа ВСУ остановилась и попыталась отойти назад под огнем российской артиллерии.
«Враг продолжает разминировать минные поля своими телами и НАТОвской бронетехникой», - говорится в сообщении военкоров.
Ранее военный блогер Алексей Живов заявил, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.
Элина Позднякова