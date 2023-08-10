ВСУ пытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке

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Попытка атаки была предпринята около 5 утра 10 августа.
Baza сообщает, что силы ПВО предотвратили атаку. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот во взаимодействии с силами ПВО отразили атаку беспилотников над морем на подлете к Севастополю. 9 из них заглушили силами радиоэлектронной борьбы, а еще 2 сбили ПВО.
Ранее в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.
В пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.
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Мария Фирсова