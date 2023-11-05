ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Крыму

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку подрыва железнодорожного состава с нефтепродуктами, следовавшего на нефтеперерабатывающий завод в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Взрывчатое вещество должно было прийти к действие при возникновении шума от идущего поезда, но дроны были обнаружены российскими специалистами, которые обезвредили их до прохода состава.
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Анастасия Чинкова