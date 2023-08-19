ВСУ пытались ударить по Крыму ночью 19 августа

Фото: сайт Минобороны РФ
Ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе.
В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ВС России отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.
Отмечается, что ВСУ хотели перейти в атаку около Торского выступа. Однако российским военным при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить атаки противника. В ходе боев были ликвидированы пикап и БМП. Кроме того, уничтожены 40 бойцов ВСУ.
Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.
Читайте также:
Российские бойцы сорвали шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
Экс-министр безопасности ДНР назвал ключевую дату для атак ВСУ
В Раде предлагают запретить уступки земель при решении конфликта
В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Отмечается, что ВСУ хотели перейти в атаку около Торского выступа. Однако российским военным при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить атаки противника. В ходе боев были ликвидированы пикап и БМП. Кроме того, уничтожены 40 бойцов ВСУ.
Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.
Читайте также:
Российские бойцы сорвали шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
Экс-министр безопасности ДНР назвал ключевую дату для атак ВСУ
В Раде предлагают запретить уступки земель при решении конфликта
Мария Фирсова