ВСУ пытаются оживить контрнаступление

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Морпехи ВСУ перебрасывают свои силы через Днепр, чтобы атаковать российские позиции. Так пишет обозреватель издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмур.
Уточняется, что украинские морпехи планируют оживить контрнаступление, совершив дерзкие переходы через реки, протекающие на Украине. По словам журналиста, ВСУ в составе небольших групп пытаются перейти реку Днепр.
При этом, по его словам, сами украинские военные говорят, что данная попытка наступать скорее всего будет последней.
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«В настоящее время командование ВСУ стремится усилить свое присутствие на потерянных территориях. Представители киевского режима сосредоточились на стягивании западной военной техники», – считает Люксмур.
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Элина Позднякова