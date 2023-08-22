ВСУ пытаются обмануть российских солдат путем «радиоигр»

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Вооруженные силы Украины пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ. Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Он также отметил, что в районе купянского железнодорожного вокзала ВСУ «имитирую бурную деятельность».
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Евгения Парфентьева