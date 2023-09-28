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ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР

28 сентября 2023, 14:20
Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда Барс-16 «Кубань» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира батальона с позывным Зенит.

Солдаты ВСУ вышли на российские частоты и заявили, что идут сдаваться в плен. Командир батальона отметил, что украинские военнослужащие шли с белым флагом. Зенит дал команду роте, что бы те не подпускали украинских солдат ближе, чем на 50 метров. Когда военные приблизились на расстояние 50 метров, Зенит дал команду приближаться ползком по одному. Но солдаты ВСУ не захотели следовать указаниям, а открыли огонь и стали бросать гранаты.

В ответ российские военные силы стали стрелять. В это время на другом фланге украинские боевики пытались взять штурмом еще одну позицию отряда. Солдаты ВСУ заметили брошенный окоп и заняли его, но их обнаружил разведывательный беспилотник и передал координаты минометам. Мина попала в группу солдат и ликвидировала двоих бойцов. После минометного обстрела украинские боевики отступили.

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#беспилотник
#мина
#солдаты
#всу
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ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен
Алаудинов: ВСУ неистово бьют по своим же, сдающимся в плен
28 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/MHJ Hoek Beheer BV

ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он рассказал, что так часто происходит на артемовском направлении, где в плен берется большое число украинских военных. Однако большинство из них гибнет при ударах, наносимых по ним другими военнослужащими ВСУ.

«К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых», - цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, большая часть их тех украинских военных, которые хотят сдаться в плен ВС РФ, гибнет еще до того, как попадает на участок российского базирования.

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#участок
#новости
#всу
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В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
28 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Olena_Z

В армию Украины начали призывать тяжелобольных людей.
Myśl Polska пишет, что потери ВСУ огромны и призывать уже почти некого.
 
«Воевать теперь отправляют больных людей старше 50 лет, очевидно, без какой-либо военной подготовки. Сокращен перечень заболеваний, освобождающих мужчин от призыва. Попасть в армию теперь могут даже люди, больные туберкулезом и носители ВИЧ», - сказано в материале Myśl Polska.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.

«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.
Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать из Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. 

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#всу
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Боец ВС России рассказал, что используют ВСУ в своих атаках с БПЛА
Боец ВС России: ВСУ используют химикаты в своих атаках с БПЛА
28 сентября 2023, 12:19

Фото: iStock/Yurchello108

Боец российской армии рассказал военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что украинские войска используют химикаты в своих атаках, которые осуществляют с помощью беспилотников.
Военнослужащий рассказал, что в последнее время происходит нашествие дронов-камикадзе.

«Недавно, к примеру, вообще штук 20 было — налёт. Были все уничтожены, подавлены... Или в других случаях они [ВСУ] опрыскивают всякими химикатами и поражающими средствами свои дроны. И когда ты подходишь, через кожу может что-то попасть», — приводит слова бойца ВС РФ RT.

Российский артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в беседе с военкором Яремчуком рассказал, что обстановка на Соледарском направлении «не тихая, но контролируемая».

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#новости
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#обстрел
#ракеты
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ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
Мантуров: ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
28 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/scaliger

Минобороны РФ получило партию истребителей пятого поколения Су-57, в этом году планируется еще одна поставка. Об этом говорится на сайте правительства.
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4 )», — приводятся слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Уточняется, что самолеты прошли все необходимые заводские испытания и тесты. Кроме того, в этом году будет осуществлена еще одна поставка истребителей. Сейчас они находятся в цехе окончательной сборки и проходят испытания.

Гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь также добавил, что в Минобороны была передана уже третья партия за текущий год истребителей Су-35С. Планируется, что до конца года на вооружение поступит еще одна партия этих самолетов.

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В Воронежской области предложили иностранцам 120 тыс рублей за участие в СВО
Гусев: иностранцы получат 120 тысяч рублей при заключении контракта с ВС РФ
28 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/kobzev3179

В Воронежской области начнут выплачивать единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей иностранным гражданам при заключении контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Наша цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО. Мы изначально приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих". Этого подхода и продолжаем придерживаться», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Таким образом, единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей получают воронежские солдаты-срочники, подписавшие контракт с Минобороны РФ, мобилизованные, добровольцы. Также деньги получат и иностранные граждане, которые заключат контракт с Минобороны РФ в воронежских военкоматах и отправятся в зону специальной военной операции.

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#минобороны рф
#добровольцы
#контракт
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Рыбаки попали под обстрел ВСУ в Брянской области
28 сентября 2023, 11:19

Фото: iStock/Natali_ua

В Брянской области в районе села Ямное, которое находится на границе с Украиной, под артиллерийский обстрела попали рыбаки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, вечером 27 сентября украинские венные выпустили около 15 снарядов калибра 155мм. В это время два мужчины ловили рыбу на лодке. Они сразу позвонили в экстренные службы, сообщив о том, что по ним стреляют ВСУ.

Уточняется, что мужчины не пострадали.

Ранее глава региона Александр Богомаз заявлял, что украинская сторона обстреляла Стародубский округ. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. 

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#всу
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#рф
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В оперштабе Белгородской области опровергли заход украинской ДРГ в регион
28 сентября 2023, 10:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли. Об этом сообщает оперштаб области.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», - написал в Telegram-канале оперштаба.

Также уточняется, что в селе Староселье никто не проживает, всех жителей вывезли еще в прошлом году. При этом информация об эвакуации жителей села Теребрено также является ложной.

Напомним, СМИ сообщили, что 28 сентября около 06.00 утра украинская ДРГ совершила попытку проникнуть в Белгородскую область с территории Сумской области. Согласно сообщению, жители села Теребрено спрятались в подвале при артиллерийском обстреле со стороны украинских диверсантов. Некоторые были эвакуированы в пункты временного размещения. Также эвакуированы жители села Староселье.

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#жители
#информация
#всу
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Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ и где идут активные бои
28 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/Diy13

Украинские военнослужащие продолжают вести огонь по приграничным российским регионам. На некоторых участках фронта противник пытается атаковать, но ВС РФ удается сдерживать наступательные действия. О том, где ВСУ идут в наступление и на каких позициях закрепились российские войска, расскажет редакция «Радио 1».

Очередная группа ВСУ сдалась в плен

 
В Минобороны РФ сообщили об очередной сдаче в плен военнослужащих украинской группировки. ВСУ продолжают атаки на Запорожском направлении, однако в ходе неудачной попытки наступления, сдались в плен в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки.

 


ВСУ хаотично бьют по Лисичанску

 
Российская разведка обнаружила гаубичную батарею, с помощью которой ВСУ наносили удары по Лисичанску и ближайшим его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале. Он заявил, что оружие вело обстрелы в хаотичном порядке и уже изрядно износилось. Кочующая батарея противника была обнаружена в районе Белогоровки.

ВСУ ведут обстрелы приграничных районов РФ

 
Украинские военнослужащие продолжают обстреливать приграничные российские регионы. За минувшие сутки ВСУ несколько раз ударили по объектам в Курской области. В пяти селах повреждены жилые дома, один человек получил ранения. Обстрелам также подвергается Белгородская область. 

Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы
Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы

Последние новости СВО


На Кременском участке относительное затишье. Ни одна из сторон конфликта не ведет активные боевые действия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В районе Дибровой ВСУ пытались наступать пехотой, но ВС РФ пресекли попытку атаки. В районе Клещеевки противник также предпринял попытки наступления, но несмотря на усилия, продвинуться к железной дороге ему не удалось. В районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе. ВСУ осуществляют давление в районе Курдюмовки и Андреевки. Встречные бои ведутся на Ореховском участке.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о продолжении штурмовых действий ВС РФ на Донецком направлении. ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ в Новомихайловке, Авдеевке и Северном. Противник ведет огонь по российским позициям в районах Донецка и Горловки. ВС РФ удалось пойти в атаку на Угледарском участке. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Украинские военнослужащие пытаются прорваться за железнодорожную ветку, но находятся под плотными ударами со стороны ВС РФ. В Курдюмовке и Бахмуте позиции российских бойцов продолжаются обстреливаться противником.

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#регионы
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#всу
#вс рф
#разведка
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«Просто утонут»: В США предрекли исход контрнаступления ВСУ
NYT: Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ
28 сентября 2023, 10:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Если Украина продолжит контрнаступать медленными темпами, то операция обречена на провал, пиет The New York Times.
«В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки Abrams и британские танки Challenger. Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, как отметили в NYT, замедление темпов контрнаступления может стать критической точкой для Украины, поскольку, если Киеву не удастся достигнуть хоть сколько-нибудь значимых успехов - поддержка западных союзников ослабнет, либо окончательно иссякнет.

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