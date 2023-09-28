ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда Барс-16 «Кубань» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира батальона с позывным Зенит.
Солдаты ВСУ вышли на российские частоты и заявили, что идут сдаваться в плен. Командир батальона отметил, что украинские военнослужащие шли с белым флагом. Зенит дал команду роте, что бы те не подпускали украинских солдат ближе, чем на 50 метров. Когда военные приблизились на расстояние 50 метров, Зенит дал команду приближаться ползком по одному. Но солдаты ВСУ не захотели следовать указаниям, а открыли огонь и стали бросать гранаты.
В ответ российские военные силы стали стрелять. В это время на другом фланге украинские боевики пытались взять штурмом еще одну позицию отряда. Солдаты ВСУ заметили брошенный окоп и заняли его, но их обнаружил разведывательный беспилотник и передал координаты минометам. Мина попала в группу солдат и ликвидировала двоих бойцов. После минометного обстрела украинские боевики отступили.
Читайте также:
ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен
В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
Боец ВС России рассказал, что используют ВСУ в своих атаках с БПЛА
Алина Юрчак