ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара

Украинские войска официально подтвердили нанесенные удары по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью, а также по автомобильному мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Об этом пишет «Cтрана.ua».