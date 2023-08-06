ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара

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Украинские войска официально подтвердили нанесенные удары по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью, а также по автомобильному мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Об этом пишет «Cтрана.ua».
По информации издания, удары были совершены около 15:00 часов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
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Екатерина Коршунова