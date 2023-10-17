ВСУ на Краснолиманском направлении подводят «свежие силы» взамен на «потрепанные»

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Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из нацбатальона «Азова»* на Краснолиманское направление. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника», — рассказал Марочко, со ссылкой на свои источники.Он также заявил, что в районы населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Серебрянского лесничества с целью восстановления боеспособности заметили прибытие свежих сил армии Украины и вывод «потрепанных подразделений». Как заявляет экс-подполковник, в ходе активных боевых действий на этом участке украинские войска понесли большие потери.
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Алина Юрчак