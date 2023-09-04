ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

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Подразделения украинских военнослужащих получили от оборонного ведомства страны беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом и дальностью полета до 10 километров. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале министерства.
По информации украинского ведомства, дроны уже введены в эксплуатацию.
Отмечается, что беспилотники смогут самостоятельно распознавать цели и фиксировать их координаты. После того, как данные о расположении техники будут получены, дрон передает их в командный пункт для нанесения удара.
В министерстве добавили, что дальность полета таких БПЛА составит около 10 километров.
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Отмечается, что беспилотники смогут самостоятельно распознавать цели и фиксировать их координаты. После того, как данные о расположении техники будут получены, дрон передает их в командный пункт для нанесения удара.
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Анастасия Крестьянова