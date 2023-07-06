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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что украинская армия не сумела преодолеть линии обороны российских войск на нескольких направлениях, включая соледаро-артемовское, авдеевское и марьинское.
В интервью «РИА Новости» он отметил, что в ходе неудачных попыток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в численности войск и технике.
В течение более месяца украинские военные пытаются нанести удар по российским оборонительным позициям на различных фронтах. Особо интенсивные столкновения наблюдаются в Запорожской области. ВСУ пытаются выявить уязвимые точки в российской обороне и на других участках, но не добиваются значимых результатов.
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«Южная группировка войск успешно справилась с отражением атак украинских штурмовых групп на указанных направлениях. Враг потерял много бойцов и техники», — сказал Астафьев.
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Артем Кузьмин