Фото: iStock/Aleksandr Golubev
«RV»: ВС РФ загнали ВСУ в огневой мешок у села Пятихатки в Запорожской области
ВСУ попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщает телеграмм-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным портала, подразделения украинских военнослужащих, которые находятся в низине села Пятихатки, уничтожают российские солдаты. Отмечается, что село практически превращено в руины. ВСУ находятся под постоянным огнем артиллерии и авиации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неподготовленное подразделение украинских военных отступило на Донбассе.
По данным портала, подразделения украинских военнослужащих, которые находятся в низине села Пятихатки, уничтожают российские солдаты. Отмечается, что село практически превращено в руины. ВСУ находятся под постоянным огнем артиллерии и авиации.
Анастасия Крестьянова