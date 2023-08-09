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«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировал ситуацию источник агентства.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС. По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС. Макговерн считает, что киевский режим планировал провести операцию на станции «под чужим флагом».
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