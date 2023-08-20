ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью беспилотника

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В ночь на воскресенье была предотвращена попытка киевского режима провести теракт с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты в Москве и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.
«20 августа около 4:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на объекты в Москве и Московской области», - говорится в официальном сообщении.По уточненным данным, силами ПВО был обнаружен беспилотник, направлявшийся к Москве, летящий над Ступинским районом Московской области.
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