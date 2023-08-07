ВСУ попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области

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Украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что детали дрона были разбросаны в радиусе 3,5 километров, их обнаружили местные жители.
По данным специалистов, БПЛА взорвался в воздухе. Сообщается, что пострадавших нет.
Напомним, ранее 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
Глава Подольска Дмитрий Жариков заявил, что система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском. Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
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По данным специалистов, БПЛА взорвался в воздухе. Сообщается, что пострадавших нет.
Глава Подольска Дмитрий Жариков заявил, что система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском. Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
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Екатерина Коршунова