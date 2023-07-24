ВСУ потеряли 13 позиций на Краснолиманском направлении

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Вооруженные силы Украины предприняли 13 безуспешных попыток атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью «РИА Новости».
По его словам, на Сватовском и Краснолиманском направлениях бойцы ВСУ 13 раз попытались вернуть утраченные раннее позиции.
В результате безуспешных атак, более 40 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ, подчеркнул Савчук. Российским силам также удалось уничтожить три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.
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«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», - прокомментировал ситуацию Савчук.
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Евгения Парфентьева