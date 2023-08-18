ВСУ потеряли 54 единицы техники в битве за одно село

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Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери, пишет издание Bild.
«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.
Эти 54 единицы военной техники были потеряны в битве за один небольшой населенный пункт.
Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава.
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