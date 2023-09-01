Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В результате активных и продолжительных попыток контратаки силами 30-й отдельной механизированной бригады под Артёмовском, украинские вооруженные силы (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно информации, предоставленной разведчиком 200-й бригады Южной группировки российских войск, около 8 единиц тяжелой военной техники и оружия были утрачены, а также близко 80 солдат были потеряны, передает РИА Новости.
«Примерно 20 числа (августа), у нас были налеты со стороны украинских войск. Мы заметили уничтоженную технику, включая три танка, расположенные близко к нашим позициям, и еще три единицы тяжелой техники, которые были уничтожены еще на приближении. Также были атаки наших позиций с использованием бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Но мы смогли отразить все эти атаки. Сейчас мы можем увидеть на месте боя значительное количество погибших украинских солдат», — рассказал разведчик, комментируя видеозапись с боевой зоны.Согласно его словам, на поле боя обнаружено около 80 погибших украинских военнослужащих. Тем не менее, командование ВСУ не предпринимает мер по эвакуации тел своих погибших солдат, а российские бойцы не могут забрать их для передачи родственникам или проведения захоронения из-за ограничений со стороны украинцев.
Читайте также:
Российские силы сорвали попытку ВСУ окружить Работино
ФСБ нейтрализовала группу украинских диверсантов в Брянской области
ВСУ обстреляли детский сад в Новой Каховке
Артем Кузьмин