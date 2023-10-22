ВСУ потеряли до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении СВО

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Российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.
«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — доложил Чехов.Кроме того, по его словам, украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы потеряла шесть миномётных расчётов и три бронеавтомобиля. Также ВС РФ пресекли две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ в районе Угледара (ДНР) и уничтожили украинскую разведгруппу севернее Приютного (Запорожская область).
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