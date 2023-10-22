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ВСУ потеряли до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении СВО

22 октября 2023, 06:26
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.
«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — доложил Чехов.

Кроме того, по его словам, украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы потеряла шесть миномётных расчётов и три бронеавтомобиля. Также ВС РФ пресекли две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ в районе Угледара (ДНР) и уничтожили украинскую разведгруппу севернее Приютного (Запорожская область).


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#гибель
#украина
#вооружённые силы рф
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Эксперт Пичи: Ракеты ATACMS окажутся крайне опасными для мирного населения
22 октября 2023, 04:30

Фото: iStock/Gerasimov174

Поставленные на Украины ракеты ATACMS могут быть чрезвычайно опасны для мирного населения, это крайне безответственный шаг со стороны Вашингтона, Об этом написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов, в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отметил Пичи, поставка американских ATACMS на Украину — это не что иное, как будущая игра с жизнями гражданского населения, которая «игнорирует многие десятилетия человеческих страданий».

По словам эксперта, применение данных тактических ракет почти наверняка повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и, что называется,бьёт по площадям. Кроме того, она не детонирует при столкновении с землей, тем самым представляя опасность для людейна протяжении ещё долгих лет.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#опасность
#ракета
#сша
#украина
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США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
Шредер: США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией в марте 2022
21 октября 2023, 20:28

Фото: iStock/sb2010

Немецкий экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что США не позволили Украине продолжать мирные переговоры с Россией в марте прошлого года. Об этом Шредер сообщил в интервью Berliner Zeitung.
Шредер отметил, что изначально Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, которые связаны с переговорами. По словам политика, в тот момент украинские власти были готовы отказаться от членства Украины в Североатлантическом альянсе и говорить о Крыме.

Шредер выразил мнение, что ничего не могло произойти, так как все остальные решения принимались в США.

Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.  Он подчеркнул, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в альянс.

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Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате «Рамштайн»

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#сша
#военные
#политика
#мнение
#крым
#заявление
#нато
#киев
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Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате «Рамштайн»
МО Украины: следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в ноябре
21 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии в ноябре, главной темой которого станет подготовка ВСУ к зиме. Об этом Павлюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, которое пройдет в октябре. Встреча состоится 28 октября и продлится два дня.  Одной из тем заседания станет обсуждение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии.

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#киев
#украина
#всу
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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Лукашук: в Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
21 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.
Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. Однако оно сопровождается активной работой артиллерии и авиации.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.

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#сша
#военные
#вертолёт
#днр
#минобороны
#пво
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Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме
Шредер считает Крым частью истории России
21 октября 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Экс-немецкий канцлер Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.
Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung, когда комментировал гипотетический мирный план по урегулированию украинского конфликта.
 
«Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — сказал Шредер.
Политик считает, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в НАТО. Другой серьезной проблемой, по мнению Шредера, является язык. Он считает, что киевскому режиму нужно отменить запрет на двуязычие в стране.
 
«Украине также нужны гарантии безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить их», — заявил Шредер.
Герхарда Шредера резко критикуют в Германии после начала СВО за сохранение контактов с РФ. Он лишён части привилегий, которые положены экс-канцлеру, а также его пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг
21 октября 2023, 17:39

Фото: iStock/Liukov

В центре Одессы мужчина разорвал государственный флаг Украины.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что украинский кий флаг был установлен на фасаде дома. Мужчина его дёргал и тянул, пока не разорвал. Прохожие были возмущены таким вольным обращением с государственным символом и обратились в полицию.
 
Подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Ему могут назначить штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишить свободы на 3 года.

Ранее сообщалось, что, если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы. Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.

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Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах
21 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/Olena_Z

ГЛОНАСС-чип «Комета» располагается в одном из крыльев дрона.
Когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая деталь остается невредимой, пишет Mash. Сейчас Украина испытывает дефицит вооружения, поэтому в ВСУ решили собирать запчасти с российских БПЛА, вышедших из строя.

Ударов «Геранями» по Украине наносится много, отсюда и большое количество чипов. Теперь украинцы монтируют свои дроны, оснащая их российскими деталями. Но, пишет Mash, помогает им это не сильно —БПЛА летящие на территорию РФ по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю силами РЭБ или ПВО.

Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины. 2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
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Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Над Ростовом сработала система ПВО
#всу
#сво
#украина
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Участникам СВО увеличат зарплату
21 октября 2023, 16:31

Фото: istock/vadimrysev

Зарплата участников СВО вырастет, минимальная размер составит 210 тысяч рублей.
Зарплата участников спецоперации на Украине повысится из-за индексации денежного довольствия военным на 10,5%,пишет  ТАСС, ссылаясь на газету «Красная звезда».
 
Минимальная зарплата участников СВО теперь будет равняться 210 тысячам рублей.

Ранее основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии. ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии. Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий. К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.

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Над Ростовом сработала система ПВО

*признан террористическим и запрещен в России
#сво
#украина
#всу
Читайте нас в
Над Ростовом сработала система ПВО
21 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto/Krzysztof Winnik

Жители СНТ «Защитник» сообщили о громком звуке взрыва.
Shot пишет, что сбит вражеский объект. О пострадавших не сообщается. Последствия на земле уточняют. Официальной информации пока не опубликовано. 

Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.

Также сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

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*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
#украина
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