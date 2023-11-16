ВСУ потеряли до 175 солдат на Краснолиманском направлении

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Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении за минувшие сутки потеряли до 175 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке.
По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ потеряли 2 артиллерийские системы М777 производства США и 2 пикапа.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Червоная Диброва подразделениями группировки войск «Центр», артиллерийский огнем и ударами авиации отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения «Азов»*.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВС РФ на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также сообщается, что в районе населенного пункта Червоная Диброва подразделениями группировки войск «Центр», артиллерийский огнем и ударами авиации отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения «Азов»*.
Ранее сообщалось, что ВС РФ на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признана террористической организацией и запрещена в РФ
Алина Юрчак