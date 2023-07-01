ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

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Министерство обороны сообщило, что группировка «Центр» уничтожила до 90 украинских военных
В Министерстве обороны России сообщили, что за сутки группировка «Центр» уничтожила до 90 военных Украины, 6 единиц техники, а также предотвратила деятельность группы украинских диверсантов на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
Согласно данным Минобороны, группировка «Центр» за сутки поразила военных и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы в Луганской народной республике.
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Согласно данным Минобороны, группировка «Центр» за сутки поразила военных и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
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Екатерина Коршунова