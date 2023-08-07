ВСУ потеряли Донбасс, бросив все резервы на Запорожское направление

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«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», - прокомментировал ситуацию Белл.Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.
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