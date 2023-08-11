ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«Благодаря слаженной работе строителей Московской области город восстанавливается в ускоренном темпе. Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» контролируют каждый этап восстановительных работ в Мариуполе. Работы по восстановлению дома №3 в Орджоникидзевском районе выполнены Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.



Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

