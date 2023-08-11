ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России

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Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России.
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