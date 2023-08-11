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ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России

11 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом сообщает 19FortyFive.
Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России.


Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.

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США могут поставить Украине новую технику уже после завершения контрнаступления
El Mundo: США могут поставить Украине новую технику, когда будет уже слишком поздно
11 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/cla78

США могут поставить новую технику для Вооруженных сил Украины, когда контрнаступление уже завершится, пишет обозреватель Пабло Пардо в статье для El Mundo.
«Задержки имеют большое значение. Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые танки, нынешнее наступление киевских войск закончится из-за нехватки боеприпасов для артиллерии», - прокомментировал ситуацию Пардо.

Журналист также отметил, что пообещать передать новую технику и действительно сделать это – две очень разные вещи. К тому же, не стоит забывать, что у Киева просто нет необходимой материально-технической базы, чтобы обслуживать западную технику при поломках. 

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#военная техника
#всу
#сша
#контрнаступление
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На Украине признали скорую потерю Купянска
Соскин заявил, что совсем скоро Украина потеряет Купянск из-за ошибок Зеленского
11 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Купянск совсем скоро может повторить судьбу Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуацию как нельзя лучше показала несостоятельность Зеленского как лидера Украины. 

Ранее Соскин заявил, что под натиском США, Зеленский организовывает все новые и новые наступательные операции, которые, одна за другой, оборачиваются провалом. При этом, если Украина потеряет и Купянск, то лучшим вариантом для Зеленского будет бегство из страны, подытожил Соскин.

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#всу
#владимир зеленский
#сво
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Завершились ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в Мариуполе
11 августа 2023, 17:08

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.


Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«Благодаря слаженной работе строителей Московской области город восстанавливается в ускоренном темпе. Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» контролируют каждый этап восстановительных работ в Мариуполе. Работы по восстановлению дома №3 в Орджоникидзевском районе выполнены Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#лнр
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Украинский дрон сбили из стрелкового ружья
БПЛА ВСУ, который атаковал Белгородскую область, сбили из стрелкового ружья
11 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/Sergafa

Один из восьми украинских беспилотников, которые совершили атаку на Белгородскую область 11 августа, сбили из стрелкового ружья, сообщил представитель экстренных служб в интервью «РИА Новости».
«В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Напомним, вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.

Сегодня обломки украинского беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

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#беспилотник
#белгород
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Служащая в ВСУ женщина рассказала о домогательствах сослуживцев
Guardian: Женщина-офицер ВСУ рассказала, как ее домогались сослуживцы
11 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Боевики Вооруженных сил Украины домогаются до сослуживцев женского пола, заявила сержант Надежда Гарань в интервью The Guardian.
«Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть», - прокомментировала ситуацию Герань.

Женщина также отметила, что желающих рассказать правду грозились отправить в психиатрические лечебницы. Спустя время, пострадавшей все же удалось добиться перевода в другое подразделение, но привлечь внимание к проблеме на уровне командования она так и не смогла. 

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#всу
#насилие
#женщины
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NYT: В Купянске ждут возвращения российской власти
11 августа 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Администрация Купянска боится возвращения российской власти, а оставшиеся в городе жители испытывают симпатию к России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на одного из сотрудников местных правоохранительных органов.
«Никто из администрации не спит в городе, потому что они знают, что могут проснуться утром под новым флагом», — сообщил изданию один сотрудник милиции.

Также уточняется, что сотрудники городской администрации и правоохранительных органов не доверяют никому в городе ввиду того, что местные жители с симпатией относятся к России.

При этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, отказывающихся вывозить свое оборудование и продукцию. Напомним, в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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#жители
#мероприятия
#меры
#сотрудники
#лнр
#всу
#сбу
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Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ в Запорожье
11 августа 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные качественно подготовились к украинскому контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он напомнил, что политическое украинское руководство много говорило о подготовке к масштабному контрнаступлению.

«В это время наш противник днем и ночью как крот рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Он выразил уверенность в том, что провал контрнаступления ВСУ связан с ошибками киевского руководства. В подобных условиях даже три метра продвижения будут являться огромным успехом для украинских военных.

Кривонос также добавил, что российские силы ищут слабые места в обороне ВСУ, находят их, наращивают силы в том направлении и захватывают все новые территории.

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#сша
#мид
#всу
#вс рф
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ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине
11 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/andriano_cz

Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ. Об этом сообщает Das Erste.
«Канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — пишет Das Erste.

Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой. 

Напомним, ранее ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.

Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

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#сша
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#фрг
#всу
#минобороны
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ВС Украины заявили о российском ударе возле одного из аэродромов страны
11 августа 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Воздушных Силах Украины заявили о падении одной из российских ракет вблизи одного из аэродромов страны, его место расположение не уточняется.
«В ходе дневной ракетной атаки сбить удалось один "Кинжал" из четырех запущенных россиянам. Его сбили в Киевской области», - говорится в сообщении ведомства.

По его словам, остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома. При этом название и  место расположение объекта не уточняется.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве и Киевской и Хмельницкой областях. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил данную информацию. По информации ТАСС, жители Киева утверждают, что мощный взрыв произошел со стороны аэропорта Жуляны.

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#мэр
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