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Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев.
«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп противника <…>. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — уточнил для журналистов Астафьев.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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