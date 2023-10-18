ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

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В соответствии с информацией, предоставленной начальником пресс-центра группировки «Центр» Александром Савчуком, украинские военные на краснолиманском направлении понесли потери в размере до 115 человек, и 20 артиллерийских расчетов противника были подавлены.
«На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, силами подразделений группировки „Центр“ при помощи штурмовой и армейской авиации, а также артиллерийского огня были нанесены удачные удары по живой силе и военной технике 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины. Деятельность двух командных и наблюдательных пунктов также была полностью уничтожена. Общие потери противника в данном районе оцениваются вплоть до 115 военнослужащих», - заявил он.Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина «Козак».
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