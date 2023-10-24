ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот живой силы

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Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что украинские военные на Купянском направлении понесли потери, сопоставимые с размерами двух рот. Об этом пишет РИА Новости.
«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, два БТР М113, боевая бронированная машина «Козак», один пикап, один пункт боепитания», — цитирует агентство слова собеседника.
Зыбинский добавил, что подразделения группировки «Запад» во время боевых действий на Купянском направлении использовали результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразив девять атак штурмовых групп 41-й, 32-й механизированных, 68-й егерской и 57-й мотопехотной бригад в районах Сергеевки, Ивановки, Тимковки, Синьковки и Загоруйковки.
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Диана Аванесян