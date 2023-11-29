ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5 уже через пару недель его использования

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44-я бригада Вооружённых силы Украины (ВСУ) лишилась подаренного им Германией танка Leopard 1A5 уже через две недели после начала его использования в боевых действиях, пишет Forbes cо ссылкой на видео из соцсетей.
На кадрах видно, как танк попадает под обстрел российской артиллерии.
Переданные Украине Германией танки Leopard 1 оказались абсолютно бесполезными на поле боя, поскольку уже безнадежно устарели и напоминают орудия каменного века на фоне современного оборудования и технологий. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Прямой» генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Он также добавил, что первые четыре модификации танков Leopard 2 также не вполне отвечают современным требованиям.
Ранее западные СМИ отмечали, что четверть всех танков Leopard, поставленных Германией Киеву, уже уничтожены российскими военными. Американский обозреватель Дэвид Экс обратил также внимание на то, что последние десять танков Leopard 1A5 доставлены к линии фронта без дополнительной защиты, что сделает их 70-миллиметровую броню уязвимой для ракет и снарядов.
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«Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно», — указывает издание.
Ранее западные СМИ отмечали, что четверть всех танков Leopard, поставленных Германией Киеву, уже уничтожены российскими военными. Американский обозреватель Дэвид Экс обратил также внимание на то, что последние десять танков Leopard 1A5 доставлены к линии фронта без дополнительной защиты, что сделает их 70-миллиметровую броню уязвимой для ракет и снарядов.
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Артем Путинцев