ВСУ потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС Украины на Купянском направлении потеряли немецкую самоходку (PzH 2000) и две польские артустановки Krab. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия на этом участке фронта также лишилась до 65 военных.
Кроме того, военнослужащие ВС РФ ликвидировали САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — цитирует издание сообщение оборонного ведомства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян