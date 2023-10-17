ВСУ потеряли почти 500 человек на Донецком направлении

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Группировка Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» за минувшие сутки отразила девять атак ВС Украины на Донецком направлении. Украинская армия потерла до 485 солдат, а также 8 единиц военной техники. Информацию об этом сообщили Министерство обороны России.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — рассказали в оборонном ведомстве.Помимо этого, российскими войсками была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-36 и склад, хранящий боеприпасы 3-й штурмовой бригады ВСУ.
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Алина Юрчак