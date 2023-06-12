ВСУ потеряли половину танков Leopard, переданных Финляндией

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В публикации говорится, что финские Leopard 2 оснащены противоминным тралом. Его можно увидеть на кадрах с уничтоженной техникой, появившихся в Сети. Подлинными кадры также признал фактчекер HS Джон Хелин.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» писало, что президент РФ Владимир Путин возмутился ударами ВСУ по мирным жителям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.