ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники еще в первые две недели контрнаступления

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«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - прокомментировали ситуацию в издании.
В том числе, ВСУ потеряли огромное количество западных танков и бронемашин.
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