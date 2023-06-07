ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области

Фото: Фотобанк Московской области
Российский разведчик сообщил, что ВСУ подбили аммиакопровод в районе Купянска, некоторые бойцы отравились
Бойцы ВСУ повредили аммиакопровод, который находится около Купянска в Харьковской области, зафиксированы случаи отравления среди украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ВС РФ, который выполняет некоторые задачи на указанном направлении.
Напомним, речь идет о аммиакопроводе «Тольятти – Одесса». Он, как раз, проходит возле Купянска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР заявили о безуспешных попытках ВСУ наступать в трех направлениях.
«Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах», - рассказал боец.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР заявили о безуспешных попытках ВСУ наступать в трех направлениях.
Татьяна Лаврова