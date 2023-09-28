ВСУ приступили к пешему контрнаступлению

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Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком, в интервью для The Wall Street Journal.
«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - прокомментировал ситуацию Буданов.
При этом, ранее стало известно, что очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения.
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