Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ приступили к пешему контрнаступлению

ВСУ приступили к пешему контрнаступлению

WSJ: Кирилл Буданов заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление пешком
28 сентября 2023, 10:04
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком, в интервью для The Wall Street Journal.
«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - прокомментировал ситуацию Буданов.

При этом, ранее стало известно, что очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения.


Помимо этого, ВСУ приспособились оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ из-за недостатка боевых машин пехоты. Они имеют очень низкую скорость и всего один пулемет. Скорость такой машины не выше, чем у пешехода.

Читайте также:

Появились подробности о положении российских войск под селом Работино

Риттер: Россия сможет показать всеми миру горящие танки Abrams

В США выяснили, почему немецкие ракеты Taurus никогда не доедут до Украины
#сво
#контрнаступление
#всу
Читайте нас в
Трамп рассказал, как бы предотвратил конфликт на Украине
28 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Diy1

Дональд Трамп рассказал, что низкие цены на нефть могли бы предотвратить конфликт на Украине.
Цены на нефть были бы настолько низкими, что Москва «не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель»,- сказал экс-президент США Трамп на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в числе которых были рабочие бастующих автомобильных заводов, пишет ТАСС.
Трамп и до этого неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа. Правда, не уточнял, каким образом. Он не исключал, что Украине придется уступить некоторые территории.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.

Читайте также:

Трамп заявил, что сможет решить все проблемы США за один год

Суд признал Трампа виновным: кто теперь станет президентом США

Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США

#сша
#украина
#сво
Читайте нас в
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
28 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

28 сентября около 06.00 утра украинская ДРГ совершила попытку проникнуть в Белгородскую область с территории Сумской области, однако российские пограничники успешно отбили их атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
При этом жители села Теребрено спрятались в подвале при артиллерийском обстреле со стороны украинских диверсантов. Некоторые были эвакуированы в пункты временного размещения. Также эвакуированы жители села Староселье.

По последним данным, российские пограничники смогли отбить атаку украинской ДРГ. Их вытеснили на минные поля, где они и подорвались, понеся потери.

Читайте также:

Пресечена попытка террористической атаки Украины на территории РФ

ФСБ задержала двух диверсантов в Ростовской области

ФСБ предотвратила диверсии в Калужской области, вычислив завербованного СБУ мужчину
#жители
Читайте нас в
Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино
Минобороны РФ: очередная группа ВСУ сдалась в плен у Работино
28 сентября 2023, 08:54

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих.

Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения. Таким образом, многие военные ВСУ сдаются в плен российским силам.

Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

Читайте также:

Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы

ВСУ вынуждены самостоятельно мастерить оружие из-за недостатка БМП

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов


#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#вооружения
Читайте нас в
В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
Марочко: В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
28 сентября 2023, 08:13

Фото: iStock/NiseriN

В районе Белогоровки российская разведка обнаружила гаубичную батарею ВСУ, которая специально бьёт по Лисичанску и его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он рассказал, что кочующая батарея гаубиц Д-20 ВСУ была обнаружена ВС РФ в ходе аэророразведки в районе Белогоровки.

«По характеру действий, вероятнее всего противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, по внешним признакам можно сделать вывод, что орудия уже изрядно износились и вести из них прицельный огонь проблематично.

Накануне Марочко также сообщал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе.

Читайте также:

Новости СВО: где начались встречные бои и как ВСУ пытаются прорвать оборону

ВСУ эвакуировали с передовой в ЛНР «важную персону» с помощью санавиации

В Киеве заявили, что ВС РФ уничтожили место сбора украинских ракет

#telegram
#новости
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы
28 сентября 2023, 07:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные, которые сдались в поен на направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», передали ВС РФ три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, который предоставил фотографии трофеев.
«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета - американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

Читайте также:

ВСУ вынуждены мастерить оружие сами из-за недостатка БМП

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

Появились подробности о положении российских войск под селом Работино
#оружие
#музеи
#всу
#вс рф
Читайте нас в
ВСУ вынуждены самостоятельно мастерить оружие из-за недостатка БМП
Forbes: из-за нехватки техники ВСУ создают импровизированные БМП
28 сентября 2023, 07:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ приспособились оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ из-за недостатка боевых машин пехоты. Они имеют очень низкую скорость и всего один пулемет. Об этом рассказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, такие машины двигаются со скоростью не выше, чем у пешехода.

«Украинцы активно превращают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, из-за чего БМП стала значительно тяжелее», - пояснил Экс.

Он также добавил, что данная машина может перевозить порядка восьми человек. Однако он подчеркнул, что БМП-1ЛБ имеет всего один пулемет в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами. Таким образом, по мнению Экса, машина станет бесполезной, если пулемет заклинит.

Читайте также:

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

СМИ: Запад готовит замену Зеленскому
#человек
#машины
#всу
#запад
#машина
Читайте нас в
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
РИАН: Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
28 сентября 2023, 06:08

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобилизованные на Урале артиллеристы ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира гаубичного дивизиона.
«Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ «Спарта». При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска», — цитирует издание слова собеседника.

Он уточнил, что по цели было выпущено 10 снарядов 122-мм калибра, при этом расчёт укрывался в здании. Работа РЭБ украинской армии при этом затрудняла фиксацию поражения.

«По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности», — рассказал журналистам военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана

#бпла
#сво
#украина
#всу
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Правительство Якутии отправили в отставку
Глава Якутии Айсен Николаев отправил правительство региона в отставку
28 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/GrigoryLugovoy

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отставке полного состава правительства региона. Заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина сообщила об этом в Telegram.
Согласно Конституции республики, кабинет министров обязан уйти в отставку в течение двух дней после вступления главы региона в должность. В течение двух недель Айсен Николаев представит кандидатуры на пост председателя правительства, его заместителей и ключевых министров республики для рассмотрения в парламенте.

Читайте также:

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном

#сша
#пост
#николаев
Читайте нас в
Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
МО: артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
28 сентября 2023, 05:08

Фото: istock / zabelin

Артиллерия группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогла подавить до двадцати украинских артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра этой группировки, подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и нейтрализованы указанные украинские артиллерийские расчеты. Кроме того, был поражен 120-миллиметровый миномет, а также уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль типа пикап.

Подполковник Савчук также отметил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» осуществили успешные действия при поддержке артиллерийского огня и атаки штурмовой и армейской авиации. В результате этих операций были нанесены удары по штурмовым группам трех украинских бригад: 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (группировка, признанная запрещенной в России) и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Читайте также:

В США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Владимир Сурков раскрыл, к чему приведет победа России в СВО

Украина собралась бомбить заводы по производству дронов в Иране

#сша
#победа
#автомобиль
#всу
#заводы
#машина
Читайте нас в
Достижения.рф