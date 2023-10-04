ВСУ при попытке атаки под Артёмовском понесли значительные потери

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишут РИА Новости.
«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — цитирует агентство слова Астафьева.
Читайте также:
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
Российский боец «Кортес»: ВСУ добивают своих же диверсантов
Военный эксперт Леонков назвал Артёмовск отвлекающей целью контрнаступления ВСУ
Диана Аванесян