ВСУ применили химическое оружие при обстреле российских позиций под Горловкой

Иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.