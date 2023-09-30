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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал советник главы региона Ян Ягин.
Командиры российских частей рассказывают, что после украинских обстрелов бойцы часто испытывают приступы удушья, головной боли, у них слезятся глаза, появляется резь в горле и раздражения на коже. Применение химического оружия запрещено международными конвенциями, но для террористического киевского режима не писаны никакие законы, в том числе и международные правовые акты.
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Александр Бойцов