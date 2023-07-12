ВСУ применили кассетные боеприпасы на Южно-Донецком направлении

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Замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ применили кассетные боеприпасы против российской армии на Южно-Донецком участке линии соприкосновения.
«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях - урона это не нанесло», - написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
По его словам, накануне наблюдалось заметное снижение артактивности противника. Ходаковский считает, что ВСУ испытывают дефицит обычных боеприпасов и начали использовать кассетные.
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