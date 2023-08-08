ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении

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ВСУ пытаются вынудить ВС РФ покинуть свои позиции на Краснолиманском направлении, используя зажигательные боеприпасы. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В районе Кремменских лесов противник начал вести огонь зажигательными боеприпасами по нашим укрепрайонам. Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджег сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за высокой температуры воздуха в регионе после использования зажигательных боеприпасов начинает гореть сухая древесина. Однако частая и резкая смена направления ветра не дает противнику добиться успеха подобным образом.
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