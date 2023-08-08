ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении

Военкор Андрей Руденко заявил о ракетном ударе российской армии по штабу в Красноармейске, где находились западные кураторы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Детальной информации о произошедшем в данный момент нет. При этом известно, что «прилетов» было как минимум два.

В марте 2023 года российские военные уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ в окрестностях Львова, сорвав планы Киева по контрнаступлению. В бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.