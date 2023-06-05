ВСУ принудительно эвакуируют людей из Славянска и Краматорска

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Украинские войска начали принудительную эвакуацию людей из Славянска и Краматорска
Источник рассказал, что Вооруженные силы Украины начали принудительную эвакуацию гражданского населения из Славянска и Краматорска, сообщает «РИА Новости».
Напомним, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что только за сегодняшнее утро ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по селу Новая Таволжанка Белгородской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе ночных обстрелов Белгородской области пострадал один мирных житель.
Напомним, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что только за сегодняшнее утро ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по селу Новая Таволжанка Белгородской области.
Евгения Парфентьева