ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам

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Украинская противовоздушная оборона не может справиться с российскими ракетами Х-22, которые были использованы для атаки на Украину в последнее время, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в интервью изданию «Страна.ua».
«Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из ракет Х-22, которые Россия использовала для атаки на Украину прошлой ночью. Это ракеты, которые можно сбивать только системами, такими как Patriot. Они могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты типа „Кинжал“, потому что ракета Х-22, хотя и является крылатой, обладает сверхзвуковой скоростью. Поэтому такие ракеты пока не могут быть уничтожены обычными средствами ПВО», — цитирует издание слова Игната.Читайте также:
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