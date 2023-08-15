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ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам

ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам Х-22
15 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/e-crow

Украинская противовоздушная оборона не может справиться с российскими ракетами Х-22, которые были использованы для атаки на Украину в последнее время, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в интервью изданию «Страна.ua».
«Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из ракет Х-22, которые Россия использовала для атаки на Украину прошлой ночью. Это ракеты, которые можно сбивать только системами, такими как Patriot. Они могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты типа „Кинжал“, потому что ракета Х-22, хотя и является крылатой, обладает сверхзвуковой скоростью. Поэтому такие ракеты пока не могут быть уничтожены обычными средствами ПВО», — цитирует издание слова Игната.
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#вс рф
#ракеты
#пво
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону полуострова восстановили
15 августа 2023, 23:09

Фото:istockphoto/Jared_Sislin_Photography

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Крыма было возобновлено, однако в направлении от Крыма движение до сих пор остается закрытым. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на мосту.
Ранее сообщалось о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

«Движение транспортных средств из Кубани в Крым возобновлено. Однако в сторону выезда с полуострова движение все еще ограничено», — говорится в сообщении канала.
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#видео
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#наказание
#крым
#пво
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Бывший сотрудник ЦРУ предсказал, что наступление ВСУ закончится через месяц
Джонсон: ВСУ прекратят наступление через месяц из-за потерь и плохой погоды
15 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины будут вынуждены прекратить наступление через месяц из-за плохой погоды и потерь в живой силе и технике, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По его словам, потери в рядах ВСУ настолько велики, что Украина не сможет обойтись без мобилизации. При этом, на обучение призывников требуются время и ресурсы, которых у Киева нет. 

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий».

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#контрнаступление
#всу
#сво
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Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан
Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
15 августа 2023, 22:04

Фото: kremlin.ru

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по безопасности.
«Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Глава ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.

Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий». 

Ранее Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#украина
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В США рассказали, что Россия сделала с ЗРК Patriot в Киеве
Экс-разведчик Риттер: Россия истощает системы Patriot в Киеве и подрывает их
15 августа 2023, 21:00

Фото: iStock/aapsky

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ истощает запасы ракет ВСУ к зенитным комплексам Patriot, чтобы подорвать их. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
По словам экс-разведчика, это позволяет беспрепятственно наносить удары не только по американским ЗРК, но и по стратегическим целям, которые находились под прикрытием. Риттер также отметил, что на данный момент страны Запада уже не обладают таким количеством ЗРК, чтобы передать их киевскому режиму.

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

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#бпла
#страны
#приём
#вс рф
#ракеты
#пво
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Украинское издание опубликовало видео с подбитыми танками Leopard
«Страна» опубликовало снятое ВСУ видео в подбитыми танками Leopard
15 августа 2023, 20:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военнослужащие разместили в сети видео с подбитыми танками Leopard, кадры публикует у себя издание «Страна».
«Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных немецких танка «Леопард»», - прокомментировали видео в издании.

Военные едут на танках, однако, по какой именно местности они передвигаются – остается неизвестным. 
Немецкое правительство договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины. The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

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#всу
#танки
#сво
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Американский журналист заявил, что конфликт на Украине пытался предотвратить только Путин
Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине
15 августа 2023, 19:43

Фото: kremlin.ru

Режим Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых граждан, и только Владимир Путин на протяжении восьми лет пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (на Украине) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», - прокомментировал ситуацию Хинкл.

Обозреватель также напомнил, как глава РФ целых восемь лет пытался решить украинский вопрос дипломатическим путем и предотвратить жертвы среди мирных граждан.

Хинкл подчеркнул, что Путин был всегда прав, однако, все его мирные инициативы игнорировались, в том числе и Минские соглашения. 

Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#владимир путин
#сша
#сво
#украина
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Удары ВС РФ под Одессой истощили ПВО Украины
Newsweek: Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины
15 августа 2023, 19:34

Фото: iStock/e-crow

Ударами под Одессой Вооруженные силы РФ истощил запасы противовоздушной обороны ВСУ, пишет издание Newsweek.
«Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению военного эксперта, на видео украинские солдаты используют немецкая зенитная установка Gepard.

Однако, в Newsweek подчеркнули, что подлинность кадров установить пока не удалось. 

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.

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#пво
#сво
#одесса
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Баранец заявил об уничтожении четверти выделенной ВСУ Западом техники
15 августа 2023, 18:59

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили примерно 25% техники, которая была поставлена Киеву НАТО, а также странами, поддерживающими украинскую сторону, но не входящие в Североатлантический альянс.
Он пояснил, что украинская военная техника состоит из трёх компонентов: советского наследия, той техники, что предоставил блок НАТО, а также то, что ВСУ получили от стран, не входящих в Североатлантический альянс, но поддерживающих Киев (Япония, Израиль, Южная Корея и др.).

«За время СВО мы очень серьёзно потрепали все эти три ресурса. Шойгу, говоря о том, что у них там почти ничего не осталось, имеет в виду, прежде всего, советский ресурс. Вот его мы выпотрошили почти что на 80%. Что касается западного ресурса, а также ресурса стран, которые не входят в НАТО, то его мы уничтожили за время спецоперации примерно на четверть – 25%. Ещё 30% мы покалечили», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

При этом, он отметил, что сложно говорить о том, когда закончится военный ресурс Украины, поскольку страны Запада и далее намерены снабжать Киев оружием. Эксперт подчеркнул, что не смотря ни на какие поставки, Россия будет продолжать бороться и «перемалывать всё то», что дадут западные страны украинской стороне.

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#россия
#военная поставки
#сво
#всу
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Воробьёв побывал в Наро-Фоминске на новоселье многодетной семьи участника СВО
15 августа 2023, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Наро-Фоминск на новоселье к участнику спецоперации Владимиру. Ему и его многодетной семье купили новый дом взамен сгоревшего.
Владимир сейчас находится в отпуске. Пожар случился 24 июля, когда боец был на передовой – из-за перепада напряжения воспламенилась проводка. Супругу и пятерых детей временно разместили в Кантемировской дивизии, предоставили всё необходимое. 
 
За это время при поддержке Московской области, Фонда «Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительного фонда помощи «Свой дом» был куплен земельный участок с жилым строением площадью более 120 кв м. Приобрели также мебель и оборудование.
«В Кантемировской дивизии есть легендарная женщина – заведующая клубом, председатель женсовета Ольга Коростылёва. Она обо всех заботится, и о вашей беде мы узнали именно от неё. Конечно, не могли остаться в стороне. Слава богу, все живы, здоровы. Теперь вы будете жить в новом, ещё более просторном доме. Так что с новосельем», – сказал губернатор.
Супруга Владимира Устинья рассказала, как чудом успела вывести всех детей из горящего дома. Жильё сгорело полностью, как и два автомобиля. Люди остались без крыши над головой, средств передвижения, вещей и документов.
«Ничего забрать из дома я не успела. Пожар начался с балкона на втором этаже, первыми об этом сообщили старший сын с моим братом. Я сказала им спускаться вниз, побежала к дверям. Однако через них уже было трудно пройти. Подумала, что если сейчас я с ребёнком на руках смогу выбежать, то остальные ведь в доме так и останутся, помочь им ничем уже не сумею. В итоге закрыла дверь, мы решили прыгать через окно. И как только все эвакуировались, вспыхнул первый этаж», – поделилась Устинья.
Новый дом в два с половиной раза больше предыдущего. В нём три просторные комнаты. На прилегающей территории – парковочное место, на въезде – пункт охраны. Неподалёку – магазин, остановка общественного транспорта и водохранилище.
«В СВО участвую с самого начала – с 24 февраля 2022 года. Про пожар узнал спустя два дня – сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов меня отправили домой, и 27-го я уже был в Наро-Фоминске. Кратковременные отпуска тоже были. Приезжал в декабре, когда родилась младшая дочь. Назвали её Виктория – думаю, понятно, почему», – рассказал Владимир.
Все дети Владимира и Устиньи, за исключением Виктории, устроены в детсады или школы. У старшей дочери инвалидность по речи, она учится в школе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

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