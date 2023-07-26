ВСУ признали превосходство ВС РФ в системе РЭБ

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«Москва намного опережает Киев в развертывании оборудования для радиоэлектронного подавления беспилотников», — цитирует издание Игната.
Также в материале указывается, что быстрые темпы развития беспилотных летательных аппаратов стали одним из главных факторов в ведении боевых действий. При этом британский эксперт по БПЛА Стив Райт считает, что российские технологии молниеносно развиваются.
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