ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино

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Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области, заявил врио главы регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«На запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении.
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