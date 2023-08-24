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ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино

Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
24 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области, заявил врио главы регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«На запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении.


Ранее российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

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#запорожская область
#военные
#всу
#вс рф
#евгений балицкий
#сво
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Российские силы поразили центр принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские силы нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
24 августа 2023, 13:15

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен» - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году. Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#сво
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Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
24 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/scaliger

Контрактники получают полный пакет социальной поддержки. Об этом «Радио 1» сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Эксперт рассказал, что в зависимости от длительности нахождения контрактника на службе, денежные выплаты, которые он получает ежемесячно, увеличиваются.

По истечении трёх лет с момента вступления на службу, контрактник имеет право воспользоваться ипотечной программой, специально разработанной Министерством обороны. На специальный счёт будут поступать денежные средства, которые потом можно использовать для покупки жилья.

Кроме того, Литовкин рассказал о получении готовых квартир. Неженатым контрактникам предоставляются комнаты в общежитиях, а для семей – служебные квартиры. Также могут поступать выплаты, полностью компенсирующие стоимость аренды жилья для тех, кто снимает квартиру.

Помимо этого, контрактники получают полное медицинское обслуживание. В него входят лечение в санаториях, ежегодный отпуск в 30 дней с полной оплатой проезда до места отдыха и другие услуги.

По словам Литовкина, за последнее время на службу по контракту принято более 150 тысяч россиян.

Чтобы заключить контракт о прохождении военной службы можно обратиться в Московский областной пункт отбора в Балашихе. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#эксперт
#льготы
#контракт
#сво
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Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВС РФ ликвидировали штаб ВСУ под Красным Лиманом
24 августа 2023, 10:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили штаб ВСУ под Красным Лиманом. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ходе проведения операции погибли три украинских офицера, ещё пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина сейчас находится в той же ситуации, в которой оказалась Германия в 1945 году. Европейская страна, имея лучшее современное оружие, не смогла одержать победу, поскольку советские военные атаковали и уничтожали немецкие подразделения, как только они выходили из окопов. При этом, Германия не желала идти на мирные переговоры, что сейчас делает и Украина.

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#всу
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В США указали, как Украина повторяет сценарий фашистской Германии
Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации, как и Германия в 1945 году
24 августа 2023, 09:17

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Тогда (в 1944 году) немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.

По мнению Макгрегора, для Украины все кончено уже сейчас.

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#украина
#германия
#сша
#сво
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ВСУ обстреляли село в Брянской области
Богомаз: Украинские силы нанесли удар по селу Белая Березка в Брянской области
24 августа 2023, 08:19

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирному селу Белая Березка в Брянской области, об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. 

23 августа российские системы ПВО уничтожили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, об этом сообщил губернатор ​региона Владислав Шапша

Вчера под повторным обстрелом санатория в в селе Лавы Белгородской области погибли три человека.

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#всу
#обстрел
#село
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Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии 1945 года
Риттер: НАТО предлагает Украине торговать территориями
24 августа 2023, 07:18

Фото: iStock/photographer

Владимиру Зеленскому придется пойти на капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в X (бывший Twitter).
«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует», - так Риттер прокомментировал пост Зеленского, в котором президент Украины заявил, что не будет торговать территориями в обмен на членство в НАТО. 

Бывший разведчик считает, что у Украины не останется иного выхода, кроме капитуляции. К своему комментарию Риттер прикрепил фото Токийского залива 2 сентября 1945 года.

«Это твое будущее. Наслаждайся», - обратился Риттер к Зеленскому. 

Ранее Риттер заявил, что у Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области. Главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой. 

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#украина
#нато
#сша
#япония
#владимир зеленский
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В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях
24 августа 2023, 06:16

Фото: iStock/NatureNow

Министерство обороны России заявило о пресечении попытки украинской стороны осуществить террористические действия с использованием беспилотников.
В ночные часы два дрона были уничтожены ПВО в районе Брянской области, еще один — в Калужской области. Как подтвердили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

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#дрон
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В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин
24 августа 2023, 04:41

Фото: iStock/Diy13

В Донецке после обстрела ВСУ загорелось здание магазина. Об этом пишет РИА Новости.
Тушением огня занимаются расчеты пожарной службы.

Отмечается, что украинские снаряды также попали на территорию больницы им. Вишневского. В одном из корпусов пострадали стены и окна.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#обстрел
#донбасс
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В Сети появилось видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка
RT опубликовал видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка
24 августа 2023, 03:53

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Сети появились кадры прилета снаряда ВСУ по жилому кварталу в Донецке.
Соответствующее видео публикует RT в своем Телеграм-канале.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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