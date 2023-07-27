ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления

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Вооруженные силы Украины, провалив очередное наступление на Ореховском направлении в Запорожской области, проводят перегруппировку, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
Вчера Рогов рассказал, что ранним утром 26 июля украинские войска двинулись штурмовать российские оборонительные линии, предварительно нанеся артиллеристские и авиационные удары.
По его словам, украинские боевики пытаются захватить село Работино, чтобы через него выйти на город Токмак и получить доступ к Азовскому морю.
При этом, все атаки ВСУ оказываются безуспешными. Им не удается пробить линии российской обороны, заключил Рогов.
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«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку», - прокомментировал ситуацию Рогов.
При этом, все атаки ВСУ оказываются безуспешными. Им не удается пробить линии российской обороны, заключил Рогов.
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Евгения Парфентьева