ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

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Сегодня с раннего утра Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую линию обороны в Запорожской области, написал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несёт значительные потери», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Глава региона добавил, что за минувшие сутки украинские боевики 36 раз попытались обстрелять близлежащие населенные пункты на Запорожском направлении.
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Евгения Парфентьева