ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР

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В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон», - прокомментировал ситуацию Марочко.
При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.
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