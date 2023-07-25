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ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР

Марочко: На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия
25 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон», - прокомментировал ситуацию Марочко.

При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.


Ранее Владимир Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя. Они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атаку.

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#Марочко
#ЛНР
#Боевые действия
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В Белгородской области сбили беспилотник
25 июля 2023, 08:32

Фото: iStock/Mevlut_INAN

По предварительной версии, это был «Байрактар».
Baza пишет, что беспилотник самолетного типа сбили вечером 24 июля в Ракитянском районе Белгородской области недалеко от села Илек-Кошары в 14 км от границы.
 
Предполагается, что сбитым БПЛА является «Байрактар». В результате его падения никто не пострадал. Разрушений не обнаружено.

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#Белгородская область
#дрон
#БПЛА
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Спикер Госдепа США Миллер обвиняет Россию в подготовке операции в Чёрном море
25 июля 2023, 08:12

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что в распоряжении американской администрации есть информация о том, что Россия под иностранным флагом занимается подготовкой операции в Чёрном море.
Об этом Мэттью Миллер сообщил во время выступления на брифинге в Вашингтоне.

Миллер напомнил, что Москва после выхода из зерновой сделки уже угрожала судам, которые находятся в международных водах, предупредив, что они могут стать целью военных РФ. Также Миллер заявил, что российская армия нанесла удары по инфраструктуре Одессы, а также разрушила украинские порты на Дунае.
 
Спикер Госдепартамента заявил, что власти США для поиска альтернативных путей вывоза зерна из Украины продолжат консультироваться со своими партнерами в данном регионе.
 
По словам чиновника, практически невозможно найти идеальное решение, которое позволило бы Украине без возобновления морских путей на Черном море заниматься отгрузкой такого же количество зерна, как во время зерновой сделки.

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#США
#Украина
#Россия
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Медленное наступление ВСУ приведет Байдена к провалу
WSJ: Медленное наступление ВСУ приведет к сокращению помощи со стороны США и провалу Байдена
25 июля 2023, 06:51

Фото: сайт Кремля

Неустойчивый характер контрнаступления Вооруженных Сил Украины может привести к сокращению американской поддержки и даже признанию некоторых успехов со стороны России, что обернется существенным провалом во внешней политике американского президента Джо Байдена. Такой вывод делает американская газета The Wall Street Journal.
«Замедленные действия Украины могут привести к снижению поддержки США и признанию, даже частичного, триумфа России, что станет крупным сбоем во внешней политике Байдена», — говорится в статье газеты.
Издание также отмечает, что медленное продвижение военной операции Украины ослабляет вероятность скорого начала переговоров о прекращении военных действий в этом году, в то же время увеличивая риск продолжения конфликта.

Это ставит под сомнение стратегию президента Байдена, которая основана на предоставлении военной помощи Украине с целью ведения переговоров с Россией из позиции силы. Возникает вопрос о способности Запада обеспечить поставки оружия в условиях его нехватки.

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#Байден
#ВСУ
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Военный эксперт Литовкин: Армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ
Военный эксперт Литовкин: ВС РФ уничтожили 30% боевой техники ВСУ за время контрнаступления
25 июля 2023, 06:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники.
«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: США, Брюссель, НАТО, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — цитирует URA.RU слова собеседника.

Литовкин выразил уверенность, что у ВС России есть шанс пойти в контратаку. Возможно, украинская армия сделает перерыв, чтобы дождаться нового поступления вооружений с Запада, считает эксперт.

«Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — заключил полковник.

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Forbes: ВС РФ уничтожили на Украине словенский танк M-55S

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#ВСУ
#контрнаступление
#Россия
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Forbes: ВС РФ уничтожили на Украине словенский танк M-55S
Forbes: Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе
25 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/Andy_Oxley

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные уничтожили танк M-55S ВС Украины, который был замаскирован в лесополосе.
Журналист отметил, что ВС России, несмотря на попытки украинских боевиков осуществить контрнаступление, на отдельных направлениях продолжают атаковать.

«Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский БПЛА. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S», — говорится в публикации.

По информации Дэвида Экса, инцидент случился в зоне СВО на участке Кременная — Сватово.

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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков
#СВО
#танк
#Украина
#ВСУ
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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
25 июля 2023, 05:59

Фото: iStock/Zeferli

Танкисты отряда «Отважные» из Центрального военного округа (ЦВО) прямым огнем уничтожили украинский опорный пункт в районе Краснолиманска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Координаты вражеского опорного пункта и численности его персонала были получены от разведчиков. Боевое танковое орудие уничтожило указанный пункт, а его зенитное орудие подавило личный состав противника.

«Наши военные, используя боевые характеристики танка, заняли позицию для огня и, подойдя на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик сделал первый выстрел из 125-мм пушки и разрушил укрепленное сооружение противника. Используя зенитное орудие танка, они подавили личный состав украинских вооруженных сил, завершив разрушение опорного пункта», — поделились в министерстве.
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#СВО
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Военный эксперт Дандыкин оценил влияние поставок истребителей F-16 ВСУ на ход СВО
Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские истребители справятся с американскими F-16
25 июля 2023, 05:26

Фото: iStock/KuntalSaha

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил влияние поставок американских истребителей F-16 Украине на ход СВО.
«Это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Пожалуй, самый массовый истребитель западного мира. Он на вооружении не только в США, но и во многих натовских странах. Это достаточно хорошая машина, способная нести ракетное оружие, в том числе ракеты большой дальности», — цитирует Lenta.ru слова собеседника.

Дандыкин добавил, что поставка 20-30 истребителей требует немало времени. Кроме того, необходимо обучить летчиков и обеспечить наземную инфраструктуру.

По мнению военного эксперта, из-за поставок Киеву F-16 ситуация на фронте может быть осложнена. Однако российские самолеты, включая тяжелый истребитель Су-35, смогут справиться с американскими истребителями, заключил Дандыкин.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков

ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

#Дандыкин
#F-16
#истребители
#СВО
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Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков
Минобороны: Российский рядовой Березин в бою лично уничтожил более десятка украинских военных
25 июля 2023, 05:14

Фото: сайт Минобороны РФ

В ходе боев в районе Времевского выступа рядовой ВС России лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.
Собеседник агентства отметил, что солдаты группировки «Восток» проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал Чехов.

Он добавил, что благодаря самоотверженности и профессионализму лично рядового Артема Березина и мотострелков атака ВС Украины была сорвана, а российская армия сохранила свои позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра
Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра
25 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные силы Украины сосредоточивают свои силы в Снигиревке с целью наступления на Днепр, заявил в интервью РИА Новости руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Текущая активность украинской армии в Снигиревке указывает на то, что именно здесь происходит концентрация сил для атаки на Днепр. Доставка оборудования и накопление сил в Снигиревке ясно показывают, что планируется преодоление речного барьера», — отметил он, добавив, что всю информацию уже передали в командование российской армии.
Он также отметил, что Снигиревка на данный момент превратилась в центр сбора, координации и распределения войск, здесь ведутся работы по организации штаба военной группировки.

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